Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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01.05.2026 01:08:00
Alphabet hits a milestone as it closes in on Nvidia
Alphabet added a record $421 billion to its market cap as massive cloud growth and AI momentum sent shares soaring.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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