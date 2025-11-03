NVIDIA Aktie

03.11.2025 09:10:00

Alphabet Just Announced Incredible News for Nvidia Stockholders

Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) announced plenty of fantastic news for its own shareholders when it released earnings last week. The tech giant reported its first $100 billion dollar quarter -- to put this into context, just five years ago, quarterly revenue stood at about $50 billion -- and generated double-digit growth from its Google Services unit as well as Google Cloud.The company also topped analysts' estimates for both revenue and profit in the quarter. But Alphabet didn't only deliver good news for those invested in its stock – what the company had to say also represents incredible news for another tech superstar and its shareholders. I'm talking about artificial intelligence (AI) powerhouse Nvidia (NASDAQ: NVDA). Let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
