NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
03.11.2025 09:10:00
Alphabet Just Announced Incredible News for Nvidia Stockholders
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) announced plenty of fantastic news for its own shareholders when it released earnings last week. The tech giant reported its first $100 billion dollar quarter -- to put this into context, just five years ago, quarterly revenue stood at about $50 billion -- and generated double-digit growth from its Google Services unit as well as Google Cloud.The company also topped analysts' estimates for both revenue and profit in the quarter. But Alphabet didn't only deliver good news for those invested in its stock – what the company had to say also represents incredible news for another tech superstar and its shareholders. I'm talking about artificial intelligence (AI) powerhouse Nvidia (NASDAQ: NVDA). Let's take a look.
Analysen zu Alphabet C (ex Google)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|7 440,00
|2,13%
|Alphabet A (ex Google)
|241,00
|-2,33%
|Alphabet C (ex Google)
|242,65
|-1,80%
|Incredible Holdings Ltd. Registered Shs
|0,00
|0,00%
|NVIDIA Corp.
|175,96
|-2,14%