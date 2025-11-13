Alphalogic Techsys präsentierte Quartalsergebnisse

Alphalogic Techsys äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,36 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphalogic Techsys 0,270 INR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphalogic Techsys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 168,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 187,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at