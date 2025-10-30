AltaGas Normalized Net Income Declines In Q3, Stock Down

(RTTNews) - AltaGas Ltd. (ALA.TO), Thursday announced third quarter financial results, reporting normalized net income of $11 million or $0.14 a share compared to $42 million or $0.14 a share in 2024.

On average, analysts estimated earnings of $0.05 per share for the quarter.

On per share basis, loss amounted to $0.08 in the quarter, compared with earnings of $0.03 in the previous year.

Normalized EBITDA for the quarter was $268 million compared to $294 million in the prior year.

The company also reiterated its 2025 full-year guidance, including normalized EBITDA of $1,775 million to $1,875 million and normalized EPS of $2.10 to $2.30.

Currently, AltaGas's stock is trading at C$40.25, down 3.64 percent on the Toronto.