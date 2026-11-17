An den Börsen in Fernost geht es am Dienstag nach unten.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt begann die Woche mit Verlusten.

Derstieg kaum verändert in den Handel ein, rutschte anschließend aber direkt auf rotes Terrain. Im weiteren Verlauf konnte er seine Verluste kurzfristig eingrenzen, tendierte letztlich jedoch 0,36 Prozent schwächer bei 6.631,09 Punkten.

An deutlichen Impulsen fehlte es. Im Blick blieb der Ölpreis, der sich knapp unter der 100 US-Dollar-Marke festgesetzt hat. Hoffnung auf eine Einigung im Iran-Krieg erlitten zuletzt wieder einen Dämpfer. Beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) sorgte die Spionage-Affäre um den langjährigen NVIDIA-Chef Jensen Huang und dessen Rücktritt in der Vorwoche für fallende Kurse in diesem Bereich.

In dieser Woche richtet sich der Fokus laut Helaba-Experten auf die anstehenden Stimmungsindikatoren. Den Auftakt machte am Montag der Empire-State-Index. Es handle sich um die erste Industrieumfrage des laufenden Monats in den USA, so Helaba. Am Donnerstag folgt das Pendant der Fed von Philadelphia. "Die Werte steigen im Trend und für November sind allenfalls leichte Korrekturen zu erwarten, auch weil es nach den Zwischenwahlen nicht zu einer politisch angespannten Lage gekommen ist", hieß es. Insofern bleiben die Aussichten für die Industrieproduktion grundsätzlich positiv. "Für Spannung sorgen auch die Einzelhandelsumsätze am Dienstag, bei denen die Erwartungen wegen der Pkw-Verkäufe und der rückläufigen Benzinpreise nicht zu hochgesteckt werden sollten".

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt hielten sich Anleger weiter zurück.

Dernotierte zur Eröffnung wenig bewegt. Nachdem er sich anschließend größtenteils an der Nulllinie aufhielt, gab er im späten Handel wieder ab und verabschiedete sich letztlich 0,56 Prozent niedriger bei 26.601,10 Zählern.

Am vergangenen Donnerstag hatte das Börsenbarometer erstmals kurz die Marke von 27.000 Zählern überschritten. "Der Rücktritt von NVIDIA-Chef Jensen Huang beherrscht weiterhin die Schlagzeilen und wirft vor den Quartalszahlen am Dienstag zahlreiche Fragen auf", schrieben die Experten des Börsen- und Analyseportals Index Radar. Analysten würden vor möglichen Folgen für Lieferantenvereinbarungen und Finanzierungszusagen an andere Unternehmen warnen. "Für NVIDIA und Teile der KI-Branche entstehen damit zusätzliche Risiken." An den asiatischen Börsen gerieten Tech-Aktien zum Wochenstart unter Druck.

WALL STREET

An der Wall Street waren zum Wochenstart rote Vorzeichen zu sehen.

So gab der Dow Jones bereits zur Eröffnung nach und verlor im Anschluss noch etwas an Boden. Er ging 1,41 Prozent tiefer bei 51.610,31 Zählern in den Feierabend.

Derweil stand der technologielastige NASDAQ Composite mit spürbaren Abschlägen deutlich stärker unter Druck, nachdem er mit einem klaren Minus in den Handel einstieg. Schlussendlich notierte er 2,49 Prozent leichter bei 24.509,76 Puntken.

Nach den Verlusten vom Freitag blieb vor allem der US-Technologiesektor auch zum Start in die neue Woche unter Druck. Belastend wirkten vor allem wachsende Inflations- und Zinssorgen: Die jüngsten US-Teuerungsdaten haben laut Andreas Lipkow von CMC Markets die Hoffnung auf eine rasche Lockerung der Geldpolitik gedämpft. Da sich die Lage im Nahen Osten kaum entspannt und die Energiepreise hoch bleiben, könnte der Preisdruck länger anhalten und die Fed zu einem straffen Kurs zwingen. Im Tech-Sektor richtete sich der Blick zudem auf den Börsengang von Anthropic. "Der Börsengang wird unter anderem ein wichtiger Stimmungsindikator für den sogenannten KI-Trade sein", sagte Kyle Rodda von Capital.com laut dpa-AFX. Bei NVIDIA sorgt die Führungskrise nach dem Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang weiter für Unruhe, entsprechend groß ist die Aufmerksamkeit für die Geschäftszahlen am Dienstag nach US-Börsenschluss.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich auch am Dienstag schwächer.

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 1,01 Prozent auf 59.060,49 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite derweil um 0,2 Prozent auf 3.595,22 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong bewegt sich zwischenzeitilich 0,65 Prozent auf 23.598,45 Indexpunkte nach unten.

Erneute Abgaben im Technologie-Sektor belasten am Dienstag die ostasiatischen Aktienmärkte. Neben den negativen US-Vorgaben sorgt eine Verordnung des US-Handelsministerium für Verunsicherung. Dieses strebt strengere Vorschriften für Chip-Exporte an. Die Behörde hat eine Regelung veröffentlicht, um gegen Chip-Lieferungen von Nvidia und anderen US-Unternehmen nach China vorzugehen. Die vorgeschlagene Regelung würde Malaysia, Thailand, Indonesien, Singapur und Brasilien auf eine Liste von Ländern setzen, die Exportbeschränkungen unterliegen. Unternehmen bräuchten Lizenzen des US-Handelsministeriums, um in diese Länder zu liefern. Der Schritt soll verhindern, dass chinesische Kunden aus der Ferne auf Rechenzentrumskapazitäten in diesen Ländern zugreifen. US-Technologieunternehmen könnten Ausnahmen erhalten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX