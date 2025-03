EQS-Media / 21.03.2025 / 13:52 CET/CEST

Alzchem Group AG: Erfolgreiche Creatine Conference 2025 begeistert internationale Fachwelt



Die Alzchem Group brachte vom 12. bis 15. März 2025 führende Experten der Kreatin-Forschung in München zusammen. Die Creatine Conference wurde zum Treffpunkt für Wissenschaftler, Gesundheits- und Ernährungsexperten, die Fachpresse sowie Interessierte, die mehr über die vielseitigen Vorteile von Kreatin erfahren konnten. Auch wichtige Partner aus der Industrie waren anwesend, um den wegweisenden Vorträgen zu folgen. Die Konferenz fand im hybriden Format statt, wodurch eine Teilnahme sowohl vor Ort als auch online möglich war. Organisiert hat das Event das Human Nutrition Team der Alzchem, gemeinsam mit dem Creatine for Health Scientific Advisory Board der Alzchem Group AG, das Exercise and Sport Nutrition Laboratory der Texas A&M University sowie die DBSS Research Division. Gemeinsam boten sie eine hochkarätige Plattform, um die neuesten Erkenntnisse und Innovationen zur Kreatin-Supplementierung in den Fokus zu rücken. Neueste Forschungsergebnisse

Während der vier Veranstaltungstage gab es spannende Fachvorträge zu den folgenden Themen: Aging (Altern), Diseases (Krankheiten), Metabolism (Stoffwechsel), Cognitive Function (Kognitive Funktion), Pregnancy (Schwangerschaft), Female Health (Frauengesundheit) und Sport Performance (Sportliche Leistungsfähigkeit). Renommierte Wissenschaftler präsentierten die jeweils neuesten Erkenntnisse und Forschungsergebnisse. Zu jedem Schwerpunktthema fand eine spannende Podiumsdiskussion statt, bei der Experten ihre Ansichten austauschten. Diese Runden vertieften das Wissen und förderten den interdisziplinären Austausch. Martina Spitzer, CSO der Alzchem Group: „Kreatin wurde ursprünglich aufgrund seiner leistungssteigernden Wirkung im Sport bekannt und hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem der am besten erforschten Nahrungsergänzungsmittel entwickelt. Die wissenschaftliche Basis und die Erkenntnisse rund um die Wirkung von Kreatin haben sich enorm weiterentwickelt. Die Creatine Conference 2025 war ein echtes Highlight, weil es uns gelungen ist, die Fachwelt zusammenzubringen und die neuesten Forschungsergebnisse zu präsentieren.“ Networking und kulturelle Highlights

Neben den Vorträgen bot die Konferenz zahlreiche Networking-Möglichkeiten. Das Willkommensdinner am ersten Abend sowie ein Abendessen im historischen Hofbräuhaus ermöglichten es den Teilnehmern, sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen und die bayrische Kultur zu erleben. Die positive Resonanz der Teilnehmer unterstrich die hervorragende Organisation und die hohe Qualität der Vorträge. Bedeutung für die Zukunft der Kreatin-Forschung

Die Bedeutung der Konferenz für die Zukunft der Kreatin-Forschung und des Marktes kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Durch den intensiven Austausch wurden wertvolle Impulse für zukünftige Projekte gesetzt. Die Alzchem betonte damit seine führende Rolle in der Kreatin-Branche und sein Engagement für Innovation und wissenschaftliche Exzellenz. Die AlzChem Group freut sich darauf, auch in Zukunft wegweisende Veranstaltungen zu organisieren und die Kreatin-Forschung weiter voranzutreiben. Die Creatine Conference 2025 war ein großer Erfolg und ein bedeutender Schritt für die Weiterentwicklung der Kreatin-Anwendungen in verschiedenen Bereichen. Über Alzchem

Alzchem ist ein weltweit aktives Spezialchemie-Unternehmen, das in seinen Betätigungsfeldern überwiegend zu den Marktführern gehört. Alzchem bietet Antworten auf unterschiedliche globale Entwicklungen wie den Klimawandel, das Bevölkerungswachstum und die steigende Lebenserwartung der Menschen. Wir liefern Lösungen durch Marken und Produkte höchster Güte und durch eine nachhaltige Vision zur Mitgestaltung globaler Entwicklungen. Interessante Wachstumsperspektiven sieht das Unternehmen für sich vor allem in den Bereichen Ernährung von Mensch und Tier sowie in der Landwirtschaft. Als Folge des Bevölkerungswachstums gilt es, eine effiziente Lebensmittelproduktion zu erreichen. Die Pharmarohstoffe und unsere Kreatinprodukte können bei einer höheren Lebenserwartung zu einem gesunden Altern beitragen. Dem Ziel der Nachhaltigkeit , das durch den Klimawandel entsteht, stellt sich Alzchem im Bereich der Erneuerbaren Energien und über die gesamte Firma. Eine ebenso große Perspektive bieten die Felder Feinchemie und Metallurgie. Zum breiten Produktspektrum der Alzchem Group AG gehören Nahrungsergänzungsmittel, Vorprodukte für PCR-Tests oder Pharmarohstoffe. Diese Angebote sind eine Antwort unseres Unternehmens auf weltweite Trends und Entwicklungen. Alzchem ist hier bestens aufgestellt und sieht sich für eine umweltbezogene Zukunft und globale Entwicklungen gewappnet. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.730 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vier Produktionsstandorten in Deutschland und einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Alzchem einen Konzernumsatz von 554,2 Mio. Euro und ein EBITDA von 105,3 Mio. Euro.



