Amalgamated Holdings LtdShs Aktie

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WKN: 906395 / ISIN: AU000000AHD2

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30.10.2026 03:00:04

Amalgamated: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, Amalgamated (NASDAQ:AMAL) raised its full-year earnings guidance after generating record net revenue. The bank's strategy shifts capital away from lower-yielding consumer loans into higher-margin commercial financing without expanding raw balance sheet size.

Three takeaways from management's comments highlight the road ahead.

Management's planned runoff in residential mortgages and consumer solar loans frees up capital for redeployment into higher-yielding assets. The bank redirected this cash toward Commercial Property Assessed Clean Energy, or C-PACE, financing to boost asset returns.

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