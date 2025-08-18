Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Bedeutende Änderung
|
18.08.2025 20:45:00
Amazon-Aktie unbeeindruckt: Aus für Appstore für Android
• Funktion für Android-Nutzer werden beendet
• Eigene Softwareprodukte sollen zum Einsatz kommen
Angekündigt wurde es schon im Februar, jetzt ist wirklich Schluss: Zum 20. August 2025 kommt das Ende von Amazons Appstore für Android. Nach vielen Jahren der Zusammenarbeit, während Amazon sowohl Fernsehgeräte als auch mobile Endgeräte auf Google-Basis betrieb, setzt der US-Konzern künftig auf eigene Entwicklungen. Hintergrund ist wahrscheinlich, dass sich der Appstore trotz starker Bemühungen von Seiten Amazons nie wirklich gegen den dominanten Konkurrenten Google Play Store durchsetzen konnte.
Was bedeutet das für die Nutzer?
Nach dem 20. August können Nutzer über den Amazon Appstore für Android somit keine Apps von Drittanbietern mehr herunterladen oder Updates beziehen. In diesem Zusammenhang garantiert Amazon ebenso nicht mehr, dass heruntergeladene Apps auf Android-Geräten funktionieren.
Daneben seien auch In-App-Käufe nicht mehr möglich. Nutzer, die noch Amazon Coins besitzen, sollten diese bis zum genannten Stichtag aufbrauchen. Allerdings hat der US-Konzern zumindest versprochen, nicht eingelöste Coins nach der Einstellung zu erstatten.
Zumindest eine gute Nachricht gibt es: Das Aus des Appstore betrifft lediglich die Android-Version, d.h. auf den unternehmenseigenen Geräten Fire TV und Fire Tablets bleibt der Store auch künftig verfügbar.
So reagiert die Amazon-Aktie
Die an der NASDAQ gelistete Amazon-Aktie gab zeitweise nach, inzwischen geht es minimale 0,01 Prozent auf 231,08 US-Dollar nach oben.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
14.08.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
14.08.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
14.08.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.08.25
|Börse New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
14.08.25
|Amazon-Aktie mit Gewinnen: Amazon erweitert Kommentatoren-Team für die Champions League - Kurslücke geschlossen (dpa-AFX)
|
14.08.25
|AKTIE IM FOKUS: Amazon bügeln August-Kursverlust aus (dpa-AFX)
|
14.08.25
|Aktien von Amazon und Netflix im Blick: Streaming-Anbieter wachsen in Deutschland langsamer (dpa-AFX)
|
14.08.25
|Handel in New York: Das macht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)mehr Analysen
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|21.05.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|25.04.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|21.05.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|25.04.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.05.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|25.04.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.12.24
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.24
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
|11.01.24
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|174,92
|-1,10%
|Amazon
|198,08
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNächstes Ukraine-Gespräch: ATX geriet kräftig unter Druck -- Wall Street kaum bewegt -- DAX letztlich leichter -- Asiatische Indizes schließen uneins - Neue Rekorde in Japan
Der heimsche Aktienmarkt gab im Montagshandel deutlich nach, während sich der deutsche Leitindex moderat tiefer zeigte. Die Wall Street zeigt sich am Montag von seiner unsicheren Seite. An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Wochenbeginn mehrheitlich gut.