Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
11.08.2026 23:34:01
Amazon.com vs. Coupang: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?
As e-commerce matures globally, choosing between established giants and regional leaders remains a challenge. Is Amazon.com (NASDAQ:AMZN) or the South Korean standout Coupang (NYSE:CPNG) the better buy for long-term growth?Amazon is a global technology powerhouse known for its massive retail marketplace and market-leading cloud services. Coupang, often called the Amazon of South Korea, focuses on extreme delivery speed in dense urban markets. Both companies are expanding their ecosystems to capture more consumer spending through membership programs and integrated logistics.Amazon operates a diverse business model centered on its massive online marketplace and Amazon Web Services (AWS). It serves a vast customer base including individual shoppers, third-party sellers, and enterprise developers. The company has moved beyond simple retail to become a dominant force in digital advertising and streaming media. This multi-pronged approach allows it to leverage data across several different industries to drive growth.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
12.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
12.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
12.08.26
|The Amazon of used cars gets a balance sheet tune-up (Financial Times)
|
11.08.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
11.08.26
|Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
11.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
11.08.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
10.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.