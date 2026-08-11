Amazon Aktie

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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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11.08.2026 23:34:01

Amazon.com vs. Coupang: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?

As e-commerce matures globally, choosing between established giants and regional leaders remains a challenge. Is Amazon.com (NASDAQ:AMZN) or the South Korean standout Coupang (NYSE:CPNG) the better buy for long-term growth?Amazon is a global technology powerhouse known for its massive retail marketplace and market-leading cloud services. Coupang, often called the Amazon of South Korea, focuses on extreme delivery speed in dense urban markets. Both companies are expanding their ecosystems to capture more consumer spending through membership programs and integrated logistics.Amazon operates a diverse business model centered on its massive online marketplace and Amazon Web Services (AWS). It serves a vast customer base including individual shoppers, third-party sellers, and enterprise developers. The company has moved beyond simple retail to become a dominant force in digital advertising and streaming media. This multi-pronged approach allows it to leverage data across several different industries to drive growth.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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