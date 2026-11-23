Amazon Aktie
|234,95EUR
|10,85EUR
|4,84%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
Amazon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon mit Blick auf eine Übernahme auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Mit dem Zukauf von Technologie von Decart habe Amazon an einer wichtigen Stellschraube für kritische Computer-Kapazitäten und -Effizienz gedreht, schrieb Brad Erickson in einer am Montag vorliegenden Studie. Die gesamte Branche sei gegenwärtig auf der Jagd nach effizienterer KI-Entwicklung, daher sei der Verbesserungsbedarf auch niemals zuvor größer gewesen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 10:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 10:11 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Outperform
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 330,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 258,35
|
Abst. Kursziel*:
27,73%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 257,18
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,31%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Amazon
|
20:03
|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
21.11.26
|Amazon closes in on $7.5bn deal to buy AI start-up Decart (Financial Times)
|
20.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert nachmittags (finanzen.at)
|
20.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.at)
|
20.11.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
19.11.26
|New York: Stadt plant neues Paketdienst-Gesetz, Amazon läuft Sturm (Spiegel Online)
|
19.11.26
|Amazon-Aktie schwächer: Konzern kämpft gegen neue Vorgaben für Lieferdienste (dpa-AFX)
Analysen zu Amazon
|06.11.26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|236,40
|5,49%
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|RBC Capital Markets
|17:24
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|17:23
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|17:22
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17:22
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17:05
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14:53
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:42
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14:37
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14:31
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14:29
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14:24
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14:23
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:21
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|14:20
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14:18
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|12:42
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:39
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Evonik Halten
|DZ BANK
|11:23
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:19
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|Bayer Buy
|UBS AG
|10:53
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|10:52
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10:42
|RATIONAL Buy
|MPCM
|10:40
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:38
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|10:06
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:32
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|07:58
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets