Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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21.09.2026 07:19:18
Amazon.com vs. Uber Technologies: Analyzing Recent Quarterly Revenue Trends Between Two Consumer Companies
Amazon.com (NASDAQ:AMZN) primarily earns revenue by selling consumer goods online and providing cloud computing services to enterprise clients.
While entering a commercial agreement with NVIDIA to acquire two million additional graphics processing units, it reported a 14% operating margin for the quarter ended June 30, 2026.
Uber Technologies (NYSE:UBER) generates revenue by connecting consumers with independent transport providers for ride-hailing and local delivery services.
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