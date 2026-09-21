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WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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21.09.2026 07:19:18

Amazon.com vs. Uber Technologies: Analyzing Recent Quarterly Revenue Trends Between Two Consumer Companies

Amazon.com (NASDAQ:AMZN) primarily earns revenue by selling consumer goods online and providing cloud computing services to enterprise clients.

While entering a commercial agreement with NVIDIA to acquire two million additional graphics processing units, it reported a 14% operating margin for the quarter ended June 30, 2026.

Uber Technologies (NYSE:UBER) generates revenue by connecting consumers with independent transport providers for ride-hailing and local delivery services.

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28.05.26 Uber Buy Jefferies & Company Inc.
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Uber 61,65 0,54% Uber
Uber Technologies Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh 56 600,00 -0,40% Uber Technologies Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh

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