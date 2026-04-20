FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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20.04.2026 16:45:00
Amazon Lands Its Biggest Airline Customer for In-Flight Satellite Internet
Delta Air Lines famously loves to fly, and it shows. So, too, does Amazon.com (NASDAQ: AMZN), which just signed up Delta as a customer for its new Amazon Leo satellite broadband service. Delta will become Amazon's second big partner, and much bigger than its first, JetBlue, which made news when it signed up with Amazon in September. Amazon's playing a long-shot game of catch-up as it races to match Elon Musk and his Starlink service at SpaceX -- but already, the signs of progress are undeniable.Image source: Delta Air Lines.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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