Amber Grid AB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Amber Grid AB hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Amber Grid AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,4 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at