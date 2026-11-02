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Tops & Flops 02.11.2026 09:38:30

Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Kryptowährungen im Oktober 2026:

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