|Tops & Flops
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02.11.2026 09:38:30
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
So bewegten sich die einzelnen Kryptowährungen im Oktober 2026:
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Bildquelle: TierneyMJ / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1216
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0,0012
|
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0,10
|Japanischer Yen
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177,2024
|
1,4724
|
|
0,84
|Britische Pfund
|
0,8362
|
0,0027
|
|
0,32
|Schweizer Franken
|
0,9213
|
-0,0043
|
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-0,47
|Hongkong-Dollar
|
8,8003
|
0,0457
|
|
0,52
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