Amco India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Amco India stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 INR, nach 1,60 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,06 Prozent zurück. Hier wurden 285,3 Millionen INR gegenüber 285,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

