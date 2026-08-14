AMD Industries legte Quartalsergebnis vor

AMD Industries hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,76 INR. Im Vorjahresviertel hatte AMD Industries 0,790 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat AMD Industries mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 866,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 40,76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at