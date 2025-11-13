Amdocs: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Amdocs äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Amdocs hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,760 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Amdocs mit einem Umsatz von insgesamt 1,15 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,99 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,05 USD. Im Vorjahr hatte Amdocs 4,25 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Amdocs im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 9,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,53 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at