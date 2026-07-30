Ameren Aktie

Ameren für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911535 / ISIN: US0236081024

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30.07.2026 23:26:46

Ameren Corp Bottom Line Advances In Q2

(RTTNews) - Ameren Corp (AEE) announced a profit for its second quarter that Increased, from last year

The company's earnings totaled $314 million, or $1.13 per share. This compares with $275 million, or $1.01 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 5.8% to $2.092 billion from $2.221 billion last year.

Ameren Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $314 Mln. vs. $275 Mln. last year. -EPS: $1.13 vs. $1.01 last year. -Revenue: $2.092 Bln vs. $2.221 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 5.25 To $ 5.45

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