Ameren Aktie
WKN: 911535 / ISIN: US0236081024
|
16.09.2025 02:55:32
Ameren Subsidiary Announces Pricing Of First Mortgage Bonds Due 2055
(RTTNews) - Ameren Illinois Company, a subsidiary of Ameren Corp. (AEE), announced the pricing of a public offering of $350 million aggregate principal amount of 5.625% first mortgage bonds due 2055 at 103.196% of their principal amount, with a re-offer yield of 5.405%. The first mortgage bonds will be a further issuance of Ameren Illinois' 5.625% first mortgage bonds due 2055 issued on March 3, 2025, in the principal amount of $350 million.
The transaction is expected to close on September 26, 2025.
Ameren Illinois plans to use the net proceeds of the offering to repay a portion of its short-term debt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Ameren Corp.
|85,00
|0,00%
