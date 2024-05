America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 USD gegenüber 0,590 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 40,19 Prozent zurück. Hier wurden 24,2 Millionen USD gegenüber 40,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

