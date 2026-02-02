Cool Holdings Aktie
WKN DE: A2JNQ1 / ISIN: US21640C1053
|
02.02.2026 18:55:54
American brands have lost their cool
As boycotts spread, the US is discovering the price of being politically unpopularWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!