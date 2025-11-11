American Aktie
WKN DE: A0M613 / ISIN: US02913V1035
|
11.11.2025 01:39:25
American Public Education Q3 Income Climbs
(RTTNews) - American Public Education (APEI) released a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $5.56 million, or $0.30 per share. This compares with $0.73 million, or $0.04 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.6% to $163.22 million from $153.12 million last year.
American Public Education earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.56 Mln. vs. $0.73 Mln. last year. -EPS: $0.30 vs. $0.04 last year. -Revenue: $163.22 Mln vs. $153.12 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $0.32 - $0.45 Next quarter revenue guidance: $150.0 - $153.5 Mln
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Public Education Incmehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: American stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: American stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: American zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu American Public Education Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Public Education Inc
|32,99
|6,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.