American Aktie
WKN DE: A0M613 / ISIN: US02913V1035
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: American stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
American stellt am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,087 USD gegenüber 0,040 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 160,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte American einen Umsatz von 153,1 Millionen USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie, gegenüber 0,550 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 641,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 624,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
