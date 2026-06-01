Amit International legte Quartalsergebnis vor

Amit International hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,080 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,070 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at