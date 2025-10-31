Amkor Technology Aktie

Amkor Technology and the Semiconductor Cycle: What Investors Should Watch Next

Image source: Getty ImagesOn October 30, 2025, UG Investment Advisers Ltd. disclosed in an SEC filing that it sold 932,216 shares of Amkor Technology (NASDAQ:AMKR), an estimated $22.44 million trade based on average pricing for the third quarter.The fund sold 932,216 shares of Amkor Technology; estimated transaction value of approximately $22.44 millionContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
