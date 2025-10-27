NASDAQ Composite Index-Titel Amkor Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amkor Technology von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Amkor Technology-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Amkor Technology-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,03 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,993 Amkor Technology-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 163,60 USD, da sich der Wert eines Amkor Technology-Anteils am 24.10.2025 auf 32,77 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 63,60 Prozent angewachsen.

Amkor Technology erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at