Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite legt zum Start zu

Der NASDAQ Composite hält am Dienstag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 16:00 Uhr springt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,28 Prozent auf 23 703,80 Punkte an. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,546 Prozent höher bei 23 766,46 Punkten, nach 23 637,46 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 23 675,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23 788,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22 484,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 21 178,58 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2024, den Stand von 18 567,19 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 22,94 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 788,25 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern erreicht.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Agilysys (+ 23,59 Prozent auf 142,30 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 8,22 Prozent auf 633,44 USD), Biomarin Pharmaceutical (+ 4,31 Prozent auf 54,94 USD), Intel (+ 3,58 Prozent auf 40,96 USD) und Ultralife Batteries (+ 3,11 Prozent auf 6,97 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Zebra Technologies (-12,64 Prozent auf 271,31 USD), JetBlue Airways (-11,55 Prozent auf 4,18 USD), F5 Networks (-8,75 Prozent auf 265,00 USD), Amkor Technology (-8,63 Prozent auf 30,32 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-6,82 Prozent auf 3,62 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11 116 814 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,991 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,49 zu Buche schlagen. Mit 10,83 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at