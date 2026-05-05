|
05.05.2026 08:58:53
Amrize To Begin $1 Bln Share Buyback Program On May 6
(RTTNews) - Amrize Ltd. (AMRZ) a provider of building solutions, on Tuesday announced that it will start its previously announced $1 billion share buyback program on May 6.
The Program, which was announced while issuing fourth quarter 2025 results, will run until May 5, 2027.
The shares will be repurchased for the purpose of cancellation, the company said in a statement.
The buyback is expected to be executed on a second trading line on SIX Swiss Stock Exchange under the ticker AMRZE.
In the after hours trading on the NYSE, shares of Amrize gained around 0.37 percent to $51.10, after closing Monday's regular trading 4.63 percent lower.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- US-Börsen fester -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeugen sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.