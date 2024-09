ams-OSRAM-Aktie stark: Aktienzusammenlegung bei ams-OSRAM steht kurz bevor - UBS stuft hoch

Beim Sensor- und Licht-Konzern ams-OSRAM werden am kommenden Montag (30. September) aus zehn Aktien eine.

Die von der Hauptversammlung im Juni beschlossene Aktienzusammenlegung werde über das Wochenende umgesetzt, teilte das österreichisch-deutsche Unternehmen ams-OSRAM am Dienstag mit. Der Aktienkurs von zuletzt 0,93 Schweizer Franken dürfte sich damit in etwa verzehnfachen.

Eine Kapitalerhöhung zur Sanierung der Bilanz hatte die Zahl der an der Schweizer Börse notierten Aktien auf fast eine Milliarde aufgebläht, nun sinkt sie auf 99,8 Millionen. Aktionäre, die eine nicht durch zehn teilbare Zahl von Anteilsscheinen besitzen, sollen für die überschüssigen Papiere einen Barausgleich bekommen. Investmentbanken verkaufen dafür Altaktien am Markt.

UBS hebt ams-OSRAM auf 'Buy'

Die Schweizer Großbank UBS hat ams-OSRAM von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 1,20 auf 1,60 Franken angehoben. Die Zukunft des Spezialisten für Licht- und Sensorlösungen sei rosig, schrieb Harry Blaiklock in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Nach den jüngsten Enttäuschungen gebe es mit Blick auf die Markterwartungen eher Chancen als Risiken. Zudem seien die Sorgen in puncto Liquidität und Schulden inzwischen überschaubar.

Die Aktie von ams-OSRAM gewann am Dienstag an der SIX schlussendlich 12,01 Prozent auf 1,04 Franken.

