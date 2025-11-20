ams-OSRAM präsentierte Quartalsergebnisse

ams-OSRAM ließ sich am 18.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ams-OSRAM die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,26 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,230 CHF je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ams-OSRAM in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 797,7 Millionen CHF im Vergleich zu 838,6 Millionen CHF im Vorjahresquartal.

