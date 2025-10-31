IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
|
31.10.2025 08:51:00
An Epic Reversal Is Coming for Quantum Computing Stocks IonQ, Rigetti Computing, and D-Wave Quantum, Based on a Time-Tested Indicator
For a majority of the last three decades, investors have had a game-changing technology or next-big-thing trend to captivate their attention. For instance, the artificial intelligence (AI) revolution is rewriting the growth potential for corporate America.But in rare instances, more than one hyped tech trend can exist at the same time. The emergence of quantum computing, and the breakneck rallies witnessed in pure-play stocks like IonQ (NYSE: IONQ), Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), D-Wave Quantum (NYSE: QBTS), and Quantum Computing Inc. (NASDAQ: QUBT), speaks to the excitement of this new technology.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IonQ Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: IonQ öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.08.25
|IonQ-Aktie schwächelt: Quantencomputer-Konzern bleibt tief in der Verlustzone stecken (finanzen.at)
|
06.08.25
|Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: IonQ legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.06.25
|US quantum computing company IonQ to buy Oxford university start-up (Financial Times)
|
10.05.25
|IonQ und EPB bringen Quantencomputing nach Tennessee: Neues Zentrum entsteht (finanzen.at)
|
06.05.25
|Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu IonQ Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|D-Wave Quantum
|32,13
|2,06%
|IonQ Inc Registered Shs
|54,00
|4,37%
|Quantum Computing Inc Registered Shs
|16,71
|11,62%
|Rigetti Computing Inc Registered Shs
|36,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.