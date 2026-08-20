Analog Devices: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Analog Devices hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 2,74 USD gegenüber 1,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 4,02 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,88 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at