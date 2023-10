ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Südzucker auf 'Underweight' - Ziel auf 12 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Südzucker von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 15 auf 12 Euro gesenkt. Die neuen Abnehmmedikamente seien eine strukturelle Bedrohung für die Hersteller von Lebensmittelzutaten, schrieb Analyst Alex Sloane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Denn die zunehmende öffentliche Diskussion über Gesundheitsrisiken durch hoch verarbeitete Lebensmittel könnte weiter auf die Markterwartungen für deren Wachstumsaussichten drücken. Daher sehe er die entsprechenden Unternehmen zunehmend vorsichtig. Südzucker sei wegen des geringen US-Engagements davon noch wenig betroffen, doch sobald die Abnehmpräparate auch in Europa üblicher würden, könnte sich das ändern./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2023 / 16:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2023 / 04:10 / GMT

