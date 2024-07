ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Henkel auf 88 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel (Henkel vz) nach Halbjahres-Eckdaten von 86 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Konsumgüterkonzern verlagere sich der Schwerpunkt nun auf das Volumenwachstum, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das Geschäftsjahr 2024 erhöhte er seine Gewinnprognose je Aktie um 5 Prozent. Dies begründete der Experte mit einer schneller als erwarteten Erholung der operativen Marge im Konsumentenbereich./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 16:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

