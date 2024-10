ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Porsche AG auf 'Buy' - Ziel 86 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Porsche AG (Porsche) mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe seine Erwartungen erfüllt, aber unter der Konsensschätzung gelegen, schrieb Analyst George Galliers am Freitagabend. Er rechnet mit einer neutralen Kursreaktion./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2024 / 17:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

