ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt ABB nach Zahlen auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 54 Franken belassen. Analyst Simon Toennessen sprach in einer ersten Reaktion am Donnerstag von einem insgesamt soliden Zahlenwerk. Während die Margen in den Sparten ABB Electrification (EL) und ABB Motion (MO) stark gewesen seien, seien die Zahlen im Bereich Maschinenautomatisierung allerdings sehr schwach gewesen, schrieb er./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 01:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / 01:43 / ET

