ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für About You auf 7,50 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABOUT YOU von 8 auf 7,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Aussicht auf niedrigere Zinsen habe den kleinen und mittelgroßen Aktien im November und Dezember einen Vorgeschmack auf ein besseres Jahr 2024 gegeben, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Vergleich zu den großen Aktientiteln seien die Bewertungen kleinerer Werte nahe Rekordtiefs. Bei About You rechnet der Experte allerdings mit niedrigeren Umsätzen in den kommenden Jahren./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 16:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2024 / 19:05 / ET

