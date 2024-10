NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat About You nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Bekleidungshändler habe mit abermals deutlichen Verbesserungen auf der Kostenseite gut abgeschnitten und den Ausblick für die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebitda) angehoben, aber die Zielspanne für das Umsatzwachstum nach unten hin eingeengt, schrieb Analyst Henrik Paganetty am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Ab dem Geschäftsjahr 2025/26 rechne das Unternehmen aber wieder mit prozentual zweistelligen Wachstumsraten./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2024 / 02:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2024 / 02:10 / ET





