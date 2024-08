ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Fraport auf 50 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport nach den Zahlen zum zweiten Quartal von 51 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Flughafenbetreiber habe dieses mit gesenktem Jahresziel abgeschlossen, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zugleich sei auf mögliche Gegenwinde für den freien Barmittelzufluss (FCF) hingewiesen worden, durch die sich der Zeitpunkt, zu dem die Mittelabflüsse den -zuflüssen entsprechen, ins Jahr 2026 verschieben könnte. Hunt ist nicht davon überzeugt, dass die Ergebnisse in naher Zukunft eine bedeutende Dynamik entwickeln könnten./ck/la

