ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für K+S auf 11 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S (K+S) vor Quartalszahlen von 13 auf 11 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein positiveres Investmentszenario bei dem Düngerkonzern hänge davon ab, dass die Rentabilität deutlich zunimmt, was 2024 nicht der Fall gewesen sei, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für die kommenden drei Jahre um durchschnittlich 11 Prozent./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2024 / 17:07 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2024 / 19:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------