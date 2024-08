ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt AMD auf 'Neutral' - Ziel 180 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 180 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Halbleiterkonzern habe insgesamt solide Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Harlan Sur in seiner am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Besonders stark habe das Datacenter-Geschäft abgeschnitten./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2024 / 01:10 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2024 / 01:10 / EDT