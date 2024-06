ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Airbus auf 172 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE (ex EADS)) von 195 auf 172 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry kappte seine Ergebnisschätzung bis 2027 am Dienstagmorgen um bis zu 18 Prozent. Damit reagierte er auf die Prognosesenkungen des Luft- und Raumfahrtkonzerns. Die Warnung sei massiv und langfristig, allerdings bereits eingepreist./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2024 / 06:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2024 / 06:09 / BST

