ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley belässt Symrise auf 'Overweight' - Ziel 109 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Symrise anlässlich der Abstufung von Givaudan mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Lisa De Neve favorisiert die Deutschen in ihrer am Mittwoch vorliegenden Studie aufgrund besserer Wachstumsaussichten. Die Papiere der Schweizer stufte sie derweil auf "Underweight" ab und kritisiert zudem deren hohe Bewertung./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2023 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

