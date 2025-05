NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise nach einer hauseigenen Veranstaltung mit mehreren europäischen Aromen- und Duftstoffeherstellern auf "Hold" belassen. Die operative Dynamik bleibe robust, schrieb Charlie Bentley in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Doch insbesondere Symrise habe ein klares Bewusstsein für die Risiken an den Endmärkten durch konjunktur- und zollbedingte Unsicherheiten gezeigt, auch wenn dies das Wachstum noch nicht beeinträchtige./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2025 / 18:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2025 / 19:01 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.