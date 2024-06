ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Varta auf 'Sell' - Ziel 8 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Varta mit Blick auf die reduzierten Jahresziele auf "Sell" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Angesichts des Cyberangriffs im ersten Quartal und des schwierigen Marktumfelds, insbesondere im Bereich Energy Solutions, habe der verdüsterte Umsatzausblick des Batterieherstellers nicht überrascht, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da seine Prognose bereits am unteren Ende der angepassten Zielspanne gelegen habe, halte er daran fest./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2024 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

