HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Varta auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Schlechte Nachrichten gingen nur selten allein auf Reisen, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn mit einer am Freitag veröffentlichten Verschiebung des Jahresberichts entspreche der Batteriehersteller nicht den Vorgaben der Deutschen Börse für die Veröffentlichungspflichten gelisteter Unternehmen. Als Konsequenz drohe der Titel nun aus dem Nebenwerteindex SDax zu fallen./bek/gl



