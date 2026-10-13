AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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13.10.2026 18:12:34
Analyst Sees SpaceX Squeezing AST SpaceMobile on Launch Access and Pricing
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Aktien in diesem Artikel
|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|42,00
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|Tesla
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