Andersen Group A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Andersen Group A hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -7,590 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 176,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 217,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at