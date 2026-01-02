Nava a Aktie
WKN DE: A41MYP / ISIN: US6391931010
|
02.01.2026 21:02:23
Andreessen Horowitz Scoops Up $9.4 Million in Navan Stock After 50% Post-IPO Plunge
Andreessen Horowitz, a 10% owner of Navan (NASDAQ:NAVN), bought 692,395 additional shares of the company in open-market transactions from Dec. 17, 2025 through Dec. 19, 2025 for a total value of ~$9.4 million, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($13.51); post-transaction value based on Dec. 19, 2025 market close ($15.11).Navan leverages artificial intelligence to deliver a unified travel and expense management platform, supporting operational efficiency for corporate clients. Its scale and SaaS model position it as a competitive player in the enterprise software market, with a focus on automation and user experience to drive adoption among organizations modernizing travel and expense workflows.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Navan Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
14.12.25
|Ausblick: Navan A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.11.25
|Erste Schätzungen: Navan A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Navan Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Navan Inc Registered Shs -A-
|13,75
|-1,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.