Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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18.06.2026 18:00:42
Android 17's Bubbles Is the Best Thing to Happen to Phone Multitasking
Bubbles is a smoother, more intuitive way to multitask on Pixel phones, and I'm loving it already.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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